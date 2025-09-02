В Рязани стартует значимый инклюзивный проект «Театр+Общество», реализуемый Музыкальным театром при поддержке Министерства культуры РФ и школы-интерната №26 для слабовидящих детей. Цель проекта – расширение доступа к культурным ценностям и поддержка творческого развития детей с особыми потребностями через мастер-классы и совместную постановку. 2 сентября пройдет торжественный старт проекта и отбор участников для будущей концертной программы «Волшебный цветок».