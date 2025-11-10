Специалисты «Рязаньгоргаз» в рамках президентской программы догазификации завершили строительство газопроводов для садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Пресс-1» в Московском районе Рязани.

Техническую возможность для газификации получили более 160 членов садоводства. Для этого внутри СНТ построена распределительная сеть общей протяженностью почти 2 км, газопроводы подведены к границам 21 участка, собственники которых заявили о намерении газифицировать домовладения.

«Возможность подключения к сетевому газу создана для всех членов садоводства, мы продолжаем прием заявок на догазификацию», — рассказал главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.