Не заблудиться в лесу – это не просто удача, а результат знаний и осторожности. В передаче «Городские встречи» мы беседовали с представителем пресс-службы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», которая поделилась ценными советами по безопасности. На основе актуальной статистики и практических рекомендаций, Ирина Лозянова объяснила, как избежать опасных ситуаций и что делать, если вы все же заблудились.