Работа «ЛизаАлерт» – это не просто поисковые операции, а сложный механизм, требующий координации, подготовки и самоотверженности. В рамках передачи «Городские встречи» мы поговорили с представителем пресс-службы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», чтобы узнать, как организован процесс поиска пропавших людей. Ирина Лозянова рассказала о методах, технологиях и, главное, о людях, которые круглосуточно готовы прийти на помощь.