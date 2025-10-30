Уже вторую неделю в Рязанской области высокая циклоническая активность. Именно из-за нее жители практически забыли, что такое солнце. Облачность и периодические осадки стали неотъемлемой частью октября. Но все-таки есть и положительные моменты. Так, температура воздуха в регионе выше климатической нормы. Постепенно, конечно, она будет опускаться, но очень медленно. А вот как именно, мы узнали у синоптика.