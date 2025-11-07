Легендарное шоу Гии Эрадзе «5 континентов», которое с 25 октября по 30 ноября проходит в Рязанском государственном цирке, – это грандиозное событие, которое объединяет искусство, мастерство и незабываемые эмоции. Продюсерский центр «Королевский цирк» Гии Эрадзе и Росгосцирк представили масштабный проект с эксклюзивными декорациями, костюмами и яркими номерами. Мы встретились с участниками шоу – заслуженными артистами РФ Ладой и Александром Сарнацкими, известными как клоуны «Долли и Домино», чтобы поговорить о подготовке, особенностях программы и их роли в этом незабываемом представлении.