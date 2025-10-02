В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2025–2026 г.г. проведена техническая диагностика 23 км, приборное обследование на предмет герметичности 680 км и проверка целостности изоляции 550 км подземных газовых магистралей. В результате обнаружено и устранено 50 мест повреждения изоляции газопроводов.

Для обеспечения надежной работы газораспределительной сети в период пиковых нагрузок сотрудники «Рязаньгоргаз» выполнили капитальный ремонт 360 метров линейной части газопроводов на улицах Чкалова, Новоселов, в районе 196-го км Окружной дороги.

Газовики модернизировали 32 установки защиты газопроводов, выполнили текущий ремонт 10 газорегуляторных пунктов, техническое обслуживание 810 единиц запорной арматуры распределительных газопроводов, заменили на современные шаровые краны 37 отключающих устройств, обновили 50 тысяч опознавательных знаков и указателей привязок газопроводов и их охранных зон.

Подготовлена к зимней эксплуатации автомобильная и специальная техника, проверена готовность аварийной службы. Усилена разъяснительная работа с населением: ролики по безопасному использованию газа в быту транслируются на радио, телевидении, в общественном транспорте и на ОКСИОНах МЧС.

«Компания завершила подготовку к осенне-зимнему периоду полностью и в установленный срок. Выполненные работы создают условия для надежного газоснабжения промышленных, коммунально-бытовых предприятий, а также населения, использующего газ в быту», – подчеркнул главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.