Рязанские ветераны СВО завоевали медали на «Кубке Защитников Отечества» по плаванию. Соревнования на призы заслуженного мастера спорта Андрея Арбузова прошли 6 ноября в Самаре. Турнир стал одним из мероприятий программы международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». В нём участвовали более 100 ветеранов СВО из 26 регионов страны и Республики Беларусь. Кубок этот — первый международный турнир для ветеранов боевых действий и участников СВО. Мы поговорили с ветераном боевых действий Виктором Кучеренко о его опыте, подготовке и значении таких соревнований для всех участников.