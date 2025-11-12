В Рязани начался одиннадцатый фестиваль китайского кино, организованный Институтом Конфуция РГУ имени С.А. Есенина совместно с Чанчуньским университетом. Главным событием открытия стал показ фильма с Джеки Чаном в необычном формате – с английскими и китайскими субтитрами. В течение недели зрителей ждут фильмы разных жанров, призванные разрушить стереотипы и раскрыть многообразие китайской культуры.