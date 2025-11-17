Работники «Рязаньгоргаз» оснастили интеллектуальными приборами учета газа и подключили к системе газоснабжения новый дом на 96 квартир в Рязани.

Для газификации объекта построен газопровод среднего давления протяженностью 152 м, выполнен монтаж внутренних сетей газопотребления общей протяженностью 600 м, установлен шкафной газорегуляторный пункт. В каждой квартире установлен «умный счетчик» с возможностью автоматической передачи показаний поставщику газа.

«Внедрение «умных» счетчиков газа – важный шаг к цифровизации газовой отрасли. Технология позволяет сделать процесс учета газа удобным и прозрачным для потребителей, а также обеспечить автоматический сбор данных о фактическом объеме потребленного газа и выявлять неисправности счетчиков при их возникновении», – отметил генеральный директор АО «Рязаньгоргаз» Владимир Иванов.