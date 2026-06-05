Они всегда придут на помощь — вне зависимости от тяжести ситуации: будь то котёнок на дереве или серьёзное ЧП в городе. Медицинский спасательный отряд РязГМУ «Salus» уже десять лет вместе с оперативными службами помогает жителям. Его сотрудники одними из первых прибыли к домам, атакованным беспилотниками, выезжали на последствия теракта в «Крокус Сити Холле» и на многие другие трагедии. О работе отряда нам рассказала его генеральный директор Ирина Зимина.
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