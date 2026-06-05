В Год единства народов России мы поговорили о языке, который звучит как песня. Как появился клуб «Мокшанские соловьи», кто приходит изучать мокшанский и почему, есть ли слова, которые невозможно перевести на русский, и что послушать тому, кто ничего не знает о мордовской культуре. Обо всём этом поговорили с Ириной Криулькиной и Ириной Платоновой из клуба «Мокшанские соловьи».