Обучение по региональной кадровой программе Герои62 выходит на финишную прямую. Завершился третий образовательный модуль. В течение года участники проекта из числа военнослужащих, прошедших специальную военную операцию, изучали необходимые будущим управленцам дисциплины, консультировались с наставниками. Финальной точкой станет защита итоговых проектов. Накануне глава областной Думы Аркадий Фомин, наставник одного из участников программы Романа Денисова, встретился со своим подопечным, чтобы обсудить ключевые моменты дипломной работы и предстоящую защиту.