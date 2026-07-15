Ежегодно 15 июля свой профессиональный праздник отмечают гинекологи — врачи, чья специализация требует не только профессиональных знаний, но и чуткости, внимания и умения выстроить доверительный диалог с пациенткой. Ведь женщина приходит к этому специалисту в самый важный и в то же время непростой период — когда готовится стать мамой. Одна из таких врачей, обладающая всеми этими качествами, работает в первой женской консультации.