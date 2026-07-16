В Рязани прошло заседание регионального штаба по догазификации под руководством заместителя Председателя Правительства Рязанской области Павла Супруна. В мероприятии приняли участие руководители газораспределительных и газоснабжающей организаций региона, представители профильных министерств и муниципальных округов.

Участники обсудили текущие показатели реализации программы догазификации в регионе, ход подключения домовладений и меры по ускорению работ на отдельных территориях.

В Рязанской области в рамках президентской программы догазификации без привлечения средств граждан газопроводы простроены до границ более 14 тысяч участков заявителей, подключено 10,9 тысяч домовладений. До конца года планируется увеличить количество домовладений, подключенных к газу до 11,5 тысяч.

Особое внимание на заседании было уделено вопросам платёжной дисциплины теплоснабжающих организаций. Стороны отметили значимость своевременных расчётов за поставленный газ для обеспечения стабильной работы газовой инфраструктуры региона и бесперебойного газоснабжения потребителей. В рамках обсуждения были обозначены механизмы взаимодействия с предприятиями-должниками и меры, направленные на улучшение платёжной дисциплины в отрасли.

«Программа догазификации остаётся одним из приоритетных направлений нашей работы. Совместная координация усилий всех участников процесса позволяет оперативно решать возникающие вопросы и обеспечивать подключение новых потребителей в установленные сроки», – отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область», ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Андрей Савичев.

«Проект социальной газификации является бессрочным. В 2026 году мы продолжаем принимать заявки, чтобы как можно больше жителей города смогли начать пользоваться природным газом, используя все преимущества догазификации», — отметил генеральный директор АО «Рязаньгоргаз» Владимир Иванов.