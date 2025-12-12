В Международный день добровольца говорили о тех, чья помощь не знает выходных. О деятельности рязанских волонтёров рассказал председатель региональной благотворительной организации «Доброволец» Алексей Зыбин. Он подчеркнул, что ключевыми направлениями работы остаются поддержка участников специальной военной операции, доставка гуманитарных грузов, взаимодействие с военными госпиталями, а также патриотическое воспитание молодёжи.