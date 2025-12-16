Рязанская активистка Дарина Викулова стала первым амбассадором проекта, который превратился в целую международную платформу. Её миссия — через лекции и живые встречи укреплять взаимопонимание между молодёжью России и Марокко. За этот вклад в общественную дипломатию она была отмечена национальной премией «Патриот», которую вручила официальный представитель МИД Мария Захарова.
