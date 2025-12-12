«В этом году многое сделано для развития Рязанской области. Впереди еще немало задач, которые предстоит реализовать, эффективная работа должна вестись на всех уровнях власти, включая муниципалитеты. Рязань стремительно развивается, реализуется много крупных инфраструктурных проектов, которые определят облик города на годы вперед», об этом в начале прямой линии рассказал глава региона Павел Малков.