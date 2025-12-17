В городе Рязань открылся новый клиентский центр АО «Рязаньгоргаз». В мероприятии приняли участие первый заместитель главы администрации Рязани Дмитрий Лощинин, заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Олег Ляпустин, генеральный директор АО «Рязаньгоргаз» Владимир Иванов и генеральный директор АО «Газпром газораспределение Рязанская область», ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Андрей Савичев.

В клиентском центре физические и юридические лица могут получить весь комплекс услуг, связанных с газификацией в столице Рязанской области: от подачи заявок на догазификацию и газификацию до технического обслуживания и ремонта газового оборудования.

В новом офисе установлена система электронной очереди, оборудованы детский уголок, информационная зона и сектор самообслуживания. Ежедневно клиентский центр сможет обслуживать около 240 посетителей.

«Мы продолжаем развивать клиентские сервисы для действующих и будущих абонентов, и сегодняшнее открытие – еще один шаг на этом пути. Главная цель — сделать взаимодействие с газовыми компаниями максимально удобным. Сеть клиентских центров развивается по всей стране, внедряются новые цифровые решения для удобства потребителей, впереди – новые проекты», — отметил Олег Ляпустин.