24 апреля «Диктант Победы» прошёл уже в восьмой раз. Писали его не только в России: к акции присоединились 75 стран на тридцати шести тысячах площадок. Помимо университетов и колледжей — это и военные корабли, атомные ледоколы, вокзалы, аэропорты и даже космодромы. А одиннадцать российских авиакомпаний написали его прямо в воздухе — одновременно. Писали диктант и в Рязани.