Не секрет, что оригиналы картин знаменитых художников рассредоточены по всему миру. Часть из них можно увидеть в музея, а некоторые и вовсе находятся в частных коллекциях. Однако в современном мире технологии позволяют создавать копии, практически не отличающиеся от оригинала. Один из таких способов — техника цифровой печати «жикле». С помощью нее создают репродукции, которые по качеству исполнения и цветопередачи соответствуют оригиналу. Выставка таких картин открылась в Рязанском художественном музее.