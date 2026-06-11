В целях повышения уровня безопасности и предотвращения аварийных ситуаций сотрудники компании «Рязаньгоргаз» совместно с представителями префектур и «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани» проводят рейды по техническому обслуживанию газового оборудования в домах потребителей «группы риска».

В рамках акции газовики бесплатно проводят проверки и обслуживание газовых приборов у граждан, которые по объективным причинам не могут самостоятельно обеспечить надлежащее состояние оборудования.

В ходе рейдов специалисты проверяют герметичность соединений и отключающих устройств, целостность оборудования и его соответствие нормативным требованиям, проводят регулировку процесса сжигания газа, дают персональные рекомендации по безопасной эксплуатации газового оборудования.

«Некоторые жители по состоянию здоровья или в силу иных обстоятельств не всегда могут вовремя провести необходимое техобслуживание, а это создает угрозу безопасности для всего дома. Взаимодействие профильных служб в рамках таких рейдов позволяет оперативно выявлять и устранять потенциальные угрозы», – отметила начальник службы внутридомового газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.