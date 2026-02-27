В сентябре 2025 года вступили в силу изменения в статью 187 УК Российской Федерации. В народе его уже успели назвать «закон об уголовной ответственности для дропперов». По сути, тех же мошенников. Кто же такие эти дропперы, и как не попасть на удочку мошенников — поговорили с начальником управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Рязанской области Андреем Кузнецовым.