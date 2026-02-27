Великий пост — время молитвы и работы над собой. Но как очистить душу и приблизиться к Богу в повседневной суете? О том, почему пост — это не диета, а путь к внутренней свободе и каким правилам стоит следовать, чтобы пройти путь Великого поста нам рассказал настоятель Вознесенского храма города Рязани, председатель миссионерского отдела Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков.