Музейные экспонаты, можно сказать, настоящие вампиры. Только бессмертными их делает не укус, а попадание в профессиональные руки реставраторов и хранителей. Вместе они продлевают срок существования уникальных предметов, а иногда буквально возвращают их к жизни. За последнее десятилетие в Рязанском художественном музее у реставраторов побывало более 200 экспонатов. Часть из них показали на выставке «Сохраняя прекрасное».