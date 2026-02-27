Одна большая экспозиция, четыре зала и бесчисленное количество экспонатов. Ощущение, что попадаешь в мини-эрмитаж. Все это ждет гостей РИАМЗа. Путешествие в историю дореволюционной Рязани можно начать с любой части. Причем, возможно, стоит смотреть их вовсе в разные дни, потому что площади огромные, и для охвата всех мелочей каждого зала потребуется не один час.
