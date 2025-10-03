В преддверии осенне-зимнего сезона мы побеседовали со старшим инспектором Управления Госавтоинспекции о безопасности пешеходов и водителей. Затронули вопросы использования световозвращателей, их важности в городе, а также приоритеты между светлой одеждой и отражающими элементами. Обсудили штрафы, зимние опасности для водителей и техническое состояние автомобиля, а также роль страха перед штрафом и осознания безопасности в соблюдении правил.