Более 130 ветеранов специальной военной операции со всей России приняли участие в «Кубке защитников Отечества», где рязанская команда стала настоящим триумфатором, завоевав 12 медалей. Несмотря на сложность упражнений участники показали отличную физическую подготовку и несгибаемый спортивный дух. По словам главного судьи, рязанская сборная была лучшей в медальном зачете.