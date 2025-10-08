Более 130 ветеранов специальной военной операции со всей России приняли участие в «Кубке защитников Отечества», где рязанская команда стала настоящим триумфатором, завоевав 12 медалей. Несмотря на сложность упражнений участники показали отличную физическую подготовку и несгибаемый спортивный дух. По словам главного судьи, рязанская сборная была лучшей в медальном зачете.
