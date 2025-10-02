Над средней полосой России вновь можно наблюдать полярное сияние. В том числе фиксируют цветные сполохи и в разных уголках нашего региона. Рязанцы следят за прогнозами и стремятся успеть запечатлеть волшебный момент на камеры телефона и фотоаппарата, а после самые удачливые с удовольствием делятся снимками в социальных сетях. Кстати, в октябре любителей разглядывать ночное небо ждут и другие космические события.