Сергей Есенин — поэт, без произведений которого невозможно представить школьную программу. С первых классов ребята знакомятся со стихами лирика и учат наизусть. Немудрено: вместе с этими строками дети впитывают любовь к родине, которой пронизано все творчество поэта. Свои любимые произведения Есенина прочли учащиеся 4-го класса второй гимназии — на празднике, организованном к юбилею поэта в Рязанской областной детской библиотеке.