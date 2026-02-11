Улица Павлова всегда была для местных жителей тихим и уютным уголком, но сегодня она переживает серьёзные перемены. Здесь не просто обновляют тротуары и высаживают деревья — под землёй заменят целые системы коммуникаций, чтобы старые дома дышали свободно. А чтобы горожане не беспокоились из-за временных неудобств, строители работают даже зимой, используя современные технологии.