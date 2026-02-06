От скучных лекций — к игровым занятиям. Сотрудники региональной Госавтоинспекции обучают детей правилам безопасности дорожного движения в игровой форме. Так, говорят, и запоминается легче, и дети заскучать не успевают. О таких методах обучения поговорили со старшим инспектором по пропаганде Центра ДиТН ПБДД Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Александрой Тюриной.