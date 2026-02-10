В детской областной библиотеке имени Жаворонкова прошел круглый стол «Безопасный Интернет!». В нем приняли участие Уполномоченный по правам ребенка Рязанской области, начальник отдела министерства цифрового развития, информационных технологий и связи региона, а также специалисты в сфере «всемирной паутины». Они обсудили какие угрозы несет интернет-среда детям и их родителям, компьютерную зависимость и методы ее профилактики, а также продвижение семейных ценностей в интернете.