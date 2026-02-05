Онкология — болезнь, от одного упоминания которой может бросить в дрожь. Но что же стоит за причинами её появления, как предупредить заболевание и понять, что пора идти к врачу? Мы узнали у и.о. главного врача Рязанского областного онкодиспансера Тенгиза Аллахярова. Специалист рассказал о современных методах лечения и обсудил популярные мифы в новом выпуске передачи.