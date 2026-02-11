Много талантливых знаменитых людей связаны с Рязанью. Среди них Сергей Есенин, Михаил Салтыков-Щедрин, Иван Павлов. Список большой. Но есть те, про кого упоминают нечасто. Один из таких Борис Пастернак. Мало кто знает, что небольшой период времени он жил и творил в Касимове. Об этом рассказали на встрече с филологом Ольгой Ладохиной в библиотеке имени Горького.