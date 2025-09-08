6 сентября 2024 года специалисты АО «Рязаньгоргаз» передали частицу Вечного огня с мемориального комплекса на площади Победы на временное хранение в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ). Это стало необходимо в связи с проведением работ по реконструкции мемориального комплекса.

Торжественная церемония передачи огня прошла с участием юнармейцев, курсантов РВВДКУ, представителей администрации города Рязани. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду и доставлена в училище для обеспечения ее сохранности.

8 сентября 2024 года состоялась торжественная церемония возвращения Вечного огня на мемориальный комплекс на площади Победы.

Курсанты и юнармейцы доставили лампаду с Вечным огнем к мемориалу. Специалисты «Рязаньгоргаз» вновь зажгли Вечный огонь, символизирующий нерушимую память о героях Великой Отечественной войны.

«Газовики и впредь будут обеспечивать надежную и бесперебойную работу Вечного огня, с честью неся эту важную миссию памяти и благодарности», — отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.