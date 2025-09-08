Главное воздухоплавательное событие этого лета уже позади — 35 фестиваль Небо России состоялся в начале августа и запомнился 35 аэростатами в воздухе, а также невероятным шоу — вечерним свечением в Спасском районе. Два дня подряд, три десятка шаров — это было волшебно. однако на этом мероприятия воздухоплавателей не заканчиваются. В прошедшие выходные состоялся Чемпионат Рязанской области по воздухоплавательному спорту.