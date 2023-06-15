Рязанская область получит из федерального бюджета дополнительные 8,5 млн рублей на поддержку классных руководителей. Об этом сообщает сайт областного правительства со ссылкой на председателя комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Российской Федерации, депутат от Рязанской области Андрея Макарова. Средства направят на ежемесячные выплаты классным руководителям в общеобразовательных организациях. В этом году их стало больше – в связи с открытием школы №76, рассчитанной на 1100 мест. Всего в 2023 году Рязанская область получит 472 млн рублей на поддержку классного руководства.