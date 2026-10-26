Кампания по уплате имущественных налогов и НДФЛ, исчисленных физлицам за 25-й год, в самом разгаре. Жителям региона направлено больше полумиллиона уведомлений для уплаты налогов на имущество и на доходы, по которым не был удержан НДФЛ. В личный кабинет налогоплательщика и на Госуслуги выгружено порядка 490 тысяч налоговых уведомлений. Кстати, электронные уведомления дублироваться на бумаге не будут.