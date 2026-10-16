19 октября свой профессиональный праздник отмечают следователи-криминалисты Следственного комитета Российской Федерации. Профессионалы, которые по мельчайшим следам восстанавливают картину преступления. Следователь-криминалист Евгения Абрамова расскажет, как читать места происшествий, какие дела запоминаются на всю жизнь и что стоит за такой нелёгкой, но важной профессией.
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