19 октября свой профессиональный праздник отмечают следователи-криминалисты Следственного комитета Российской Федерации. Профессионалы, которые по мельчайшим следам восстанавливают картину преступления. Следователь-криминалист Евгения Абрамова расскажет, как читать места происшествий, какие дела запоминаются на всю жизнь и что стоит за такой нелёгкой, но важной профессией.