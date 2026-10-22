С помощью федеральных и региональных программ можно не только благоустроить общественные пространства. Так сразу несколько рязанских школ победили в конкурсе родительских инициатив и получили гранты на реализацию своих проектов. В школе №3 появилась студия подкастов «Сила — в единстве». Первый выпуск которой посвятят интервью с директором школы. А создать качественное видео ребятам помогут современное оборудование и грамотные педагоги.