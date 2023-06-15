Рязанский бизнес наращивает кредитование. В I квартале этого года корпоративные заемщики получили в 1,5 раза больше кредитов, чем за аналогичный период годом ранее. Это данные Банка России. Всего предпринимателям предоставлено кредитов на 41 млрд рублей. Почти половина этой суммы пришлась на субъекты малого и среднего предпринимательства. Они получили 19,9 млрд рублей, что на 30% больше, чем в январе–марте 2022 года. Самыми активными заемщиками стали предприятия обрабатывающих производств (треть от общей величины кредитов), торговые организации (22,8%), сельскохозяйственные предприятия (13,8%) и строительные компании (11,3%). На 1 апреля 2023 года общий кредитный портфель юридических лиц в Рязанской области составлял 278,7 млрд рублей.