ЗДЕСЬ ВСЁ СЕРЬЁЗНО

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Это и мечи, и доспехи, и даже охотничьё вооружение. Есть и уникальное, не выставленное больше нигде. Всего на выставке под названием «Королевские игры» представлено 136 экспонатов.</p> <div id="after-post-content-sidebar-wrap" class = ""><div id="after-post-content-sidebar" class="widget-area after-post-content-sidebar" role="complementary"><aside id="widget_sp_image-16" class="widget widget_sp_image"><a href="https://t.me/gorodtv62" target="_blank" class="widget_sp_image-image-link"><img width="1704" height="271" class="attachment-full" style="max-width: 100%;" srcset="https://gorod62.tv/wp-content/uploads/2021/02/telegram_640-2.jpg 1704w, https://gorod62.tv/wp-content/uploads/2021/02/telegram_640-2-300x48.jpg 300w, https://gorod62.tv/wp-content/uploads/2021/02/telegram_640-2-1024x163.jpg 1024w, https://gorod62.tv/wp-content/uploads/2021/02/telegram_640-2-768x122.jpg 768w, https://gorod62.tv/wp-content/uploads/2021/02/telegram_640-2-1536x244.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1704px) 100vw, 1704px" src="https://gorod62.tv/wp-content/uploads/2021/02/telegram_640-2.jpg" 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