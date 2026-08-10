В этом выпуске мы расскажем об уникальном экспонате — кольчуге, которая принадлежала великому князю Олегу. Именно в период его правления Рязанское княжество переживало период расцвета и достигло пика своего могущества. Этот исторический артефакт — один из самых ценных и известных экспонатов Рязанского исторического музея. Доспех выставлен в рамках постоянной экспозиции «Две столицы Рязанского княжества».