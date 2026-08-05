«В регионе продолжают наращивать объемы диспансеризации. Работу ведут по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». При этом сразу взяли курс на то, чтобы процесс прохождения медосмотра сделать максимально быстрым, удобным и доступным. В Рязанской области в том числе запущен специализированный Центр диспансеризации», — об этом заявил губернатор Павел Малков на заседании правительства.