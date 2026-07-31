Участники региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» защитили выпускные работы. Она реализуется в Рязанской области в сотрудничестве с Высшей школой госуправления Президентской академии и ведущими вузами региона. Курс обучения помогает ветеранам СВО успешно интегрироваться в гражданскую жизнь, получить новые компетенции и найти работу в государственных структурах, на предприятиях и в общественных организациях.