Участники региональной кадровой программы «ГЕРОИ62» защитили выпускные работы. Она реализуется в Рязанской области в сотрудничестве с Высшей школой госуправления Президентской академии и ведущими вузами региона. Курс обучения помогает ветеранам СВО успешно интегрироваться в гражданскую жизнь, получить новые компетенции и найти работу в государственных структурах, на предприятиях и в общественных организациях.
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