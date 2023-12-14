За ответами Президента на вопросы жителей страны сегодня внимательно следил губернатор Павел Малков. Напомню, на заседании Правительства он призвал руководителей всех ведомств и администраций муниципалитетов незамедлительно реагировать на обращения жителей региона во время «Прямой линии». После ее окончания глава региона прокомментировал заявления Владимира Путина.
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