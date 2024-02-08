Сегодня — День российской науки. Праздник учредили указом президента ещё в 1999 году. Его отмечают все, кто связал свою жизнь с научной и исследовательской деятельностью, – академики, ученые, студенты. И Рязань к этой сфере имеет самое непосредственное отношение. Сегодня весь мир знает имена Константина Циолковского, Ивана Павлова, Ивана Мичурина, Владимира Уткина, Петра Семёнова-Тян-Шанского. Впрочем, и сегодня в Рязанской области мысль познания неиссякаема. Мечту многих фантастов и идею-фикс Кулибиных всего мира — вечный двигатель — воплотил один из рязанских ученых. Впрочем, таких изобретений у него уже порядка пятидесяти.