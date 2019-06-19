Как правильно выбрать детское кресло, которое идеально подойдет ребенку в зависимости от его возраста и роста знают сотрудники магазина «Автомалыш». Опытные консультанты не только расскажут обо всех нюансах, но и бесплатно установят кресло в машину.
Как правильно выбрать детское кресло, которое идеально подойдет ребенку в зависимости от его возраста и роста знают сотрудники магазина «Автомалыш». Опытные консультанты не только расскажут обо всех нюансах, но и бесплатно установят кресло в машину.
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