Осознанная забота о безопасности детей в автомобиле становится первостепенной задачей для ответственных родителей. В то время как профилактические мероприятия выявляют примерное соблюдение правил, общая статистика ДТП с участием несовершеннолетних остается тревожной. Внесенные с 16 июля изменения в ПДД четко регламентируют использование детских удерживающих устройств, исключая из этой категории вспомогательные аксессуары.
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