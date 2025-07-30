Осознанная забота о безопасности детей в автомобиле становится первостепенной задачей для ответственных родителей. В то время как профилактические мероприятия выявляют примерное соблюдение правил, общая статистика ДТП с участием несовершеннолетних остается тревожной. Внесенные с 16 июля изменения в ПДД четко регламентируют использование детских удерживающих устройств, исключая из этой категории вспомогательные аксессуары.